Будет громко: в День рождения Иркутска соберут самый большой хор России

Как рассказали в пресс-службе администрации города, горожане и гости города смогут все вместе, единой командой исполнить популярную песню «Матушка Земля» (6+) на площади у памятника Александру III 6 июня. На площадке с 13.00 до 20.30 пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль радио МСМ «Музыка моего города» (12+). В рамках фестиваля пройдёт выступление городских кавер-групп, авторских музыкальных коллективов, сольных артистов, танцевальных команд, а также интерактивы для зрителей с ведущими радиостанции.