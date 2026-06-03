Будет громко: в День рождения Иркутска соберут самый большой хор России

IrkutskMedia, 3 июня. Уже в грядущие выходные, 6 и 7 июня, Иркутск отметит 365-летие. Одним из ярких мероприятий празднования станет рекорд России по самому масштабному хору.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, горожане и гости города смогут все вместе, единой командой исполнить популярную песню «Матушка Земля» (6+) на площади у памятника Александру III 6 июня. На площадке с 13.00 до 20.30 пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль радио МСМ «Музыка моего города» (12+). В рамках фестиваля пройдёт выступление городских кавер-групп, авторских музыкальных коллективов, сольных артистов, танцевальных команд, а также интерактивы для зрителей с ведущими радиостанции.
Устанавливать рекорд России «Хит-хор» Иркутск будет с 18.30. В нём смогут принять участие все желающие.
О том, какие площадки будут задействованы 6 и 7 июня, ИА IrkutskMedia в администрации города рассказывали ранее. Праздничные гуляния пройдут с 11.00 до 22.00.