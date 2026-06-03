Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летний продавец в ЕАО оформил на клиентку кредитку и украл 20 тысяч рублей

Молодой человек активировал карту, пока женщина ждала оформление телефона.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего сотрудника магазина, который похитил деньги с кредитной карты покупательницы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В городской отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина заявила о хищении денег с её банковской карты. В ходе разбирательства полицейские установили, что накануне потерпевшая приобретала мобильный телефон в одном из магазинов. При покупке товара в рассрочку сотрудник торговой сети также оформил на неё кредитную карту.

Поскольку процедура оформления затянулась, покупательница решила прогуляться, пока продавец завершит все формальности. Вернувшись, она забрала покупку и кредитную карту. Через два месяца женщине пришло уведомление от банка о просроченной задолженности.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний сотрудник той самой торговой сети. Молодой человек признался, что, пока покупательница отлучилась, он успел активировать кредитную карту и снять с неё в банкомате 20 тысяч рублей. После этого он передал карту ничего не подозревающей женщине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Полиция напоминает гражданам: при оформлении любых банковских продуктов в магазинах внимательно следите за действиями сотрудников и не оставляйте свои документы и карты без присмотра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru