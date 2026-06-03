19-летний продавец в ЕАО оформил на клиентку кредитку и украл 20 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний сотрудник той самой торговой сети. Молодой человек признался, что, пока покупательница отлучилась, он успел активировать кредитную карту и снять с неё в банкомате 20 тысяч рублей. После этого он передал карту ничего не подозревающей женщине.