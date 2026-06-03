19-летний продавец в ЕАО оформил на клиентку кредитку и украл 20 тысяч рублей

В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего сотрудника магазина, который похитил деньги с кредитной карты покупательницы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В городской отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина заявила о хищении денег с её банковской карты. В ходе разбирательства полицейские установили, что накануне потерпевшая приобретала мобильный телефон в одном из магазинов. При покупке товара в рассрочку сотрудник торговой сети также оформил на неё кредитную карту.
Поскольку процедура оформления затянулась, покупательница решила прогуляться, пока продавец завершит все формальности. Вернувшись, она забрала покупку и кредитную карту. Через два месяца женщине пришло уведомление от банка о просроченной задолженности.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний сотрудник той самой торговой сети. Молодой человек признался, что, пока покупательница отлучилась, он успел активировать кредитную карту и снять с неё в банкомате 20 тысяч рублей. После этого он передал карту ничего не подозревающей женщине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Полиция напоминает гражданам: при оформлении любых банковских продуктов в магазинах внимательно следите за действиями сотрудников и не оставляйте свои документы и карты без присмотра.
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