Работы художника из Комсомольска-на-Амуре представили на выставке в Музее Победы

Выставка организована в рамках проекта «Многонациональная Победа». Как рассказали организаторы, проект приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Выставка портретов участников СВО демонстрирует преемственность поколений победителей. Каждый представленный портрет — уникальная история мужества и самопожертвования во имя нашей Победы.