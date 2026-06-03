Работы художника из Комсомольска-на-Амуре представили на выставке в Музее Победы

В Москве, в Музее Победы на Поклонной горе работает выставка портретов героев специальной военной операции «Мужество. Отвага. Героизм». В экспозицию вошли картины профессионального художника из Комсомольска-на-Амуре Ирины Кочергиной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Выставка организована в рамках проекта «Многонациональная Победа». Как рассказали организаторы, проект приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Выставка портретов участников СВО демонстрирует преемственность поколений победителей. Каждый представленный портрет — уникальная история мужества и самопожертвования во имя нашей Победы.
В экспозиции представлены живописные портреты современных героев: военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и волонтёров.
Ирина Кочергина прислала на выставку три работы — портреты воинов, погибших при выполнении боевых задач в 2022—2023 годах: Никиты Акимова, Максима Кима и Сергея Жарихина.
Ранее художник представляла организовывала межрегиональные выставки в Хабаровском крае. Портреты дальневосточников — участников СВО выполняли и профессиональные художники из других регионов.