В Хабаровске 3 июля ожидается до +31°С и кратковременный дождь

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 3 июля опасные метеорологические явления в Хабаровском крае не прогнозируются. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевом центре ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от +20 до +22 градусов, днём — от +29 до +31 градуса. Ветер юго-западный, 6−14 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду.
В южных районах Хабаровского края также местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ночью температура будет колебаться от +17 до +22 градусов, днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ветер юго-западный и южный, 7−14 метров в секунду.
В центральных районах прогнозируются местами кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночные температуры составят от +11 до +22 градусов, дневные — от +21 до +31 градуса. Ветер юго-западный и южный, 5−14 метров в секунду.
В северных районах погода будет разнородной. В Тугуро-Чумиканском муниципальном районе ожидаются дожди, в Охотском муниципальном округе — без существенных осадков. Ночью температура опустится до +8…+17 градусов, днём поднимется до +11…+28 градусов. Ветер различных направлений, 5−14 метров в секунду.
Жителям и гостям Хабаровского края рекомендуется учитывать погодные условия при планировании дел на 3 июля. Водителям стоит соблюдать осторожность из-за возможных порывов ветра и дождя.
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