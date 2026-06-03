Футболку бразильца Пеле продадут на торгах более чем за $6 млн

Футболка, в которой выступал бразильский нападающий Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту), будет продана на аукционе более чем за 6 миллионов долларов, сообщил портал The Athletic.
Спортсмен надевал её на финальную игру чемпионата мира по футболу 1958 года в Швеции. Бразильская сборная в том матче победила хозяев турнира со счетом 5:2 и впервые стала лучшей командой планеты.
Во время чемпионата в Швеции Пеле было всего 17 лет. В ходе этой игры он забил два мяча. В публикации уточняется, оценочная стоимость футболки на торгах составляет более 6 миллионов долларов. Аукцион стартует 29 июня и завершится 16 июля.
Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Он трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии: в 1958, 1962 и 1970 годах.
Напомним, в декабре 2023 года на аукционе Sotheby s за 7,8 миллиона долларов продали шесть футболок аргентинского нападающего Лионеля Месси. В этой одежде он выступал на чемпионате мира 2022 года в Катаре.