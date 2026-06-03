ЛДПР призвала учитывать только жилую площадь при признании нуждающимися в жилье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается учитывать при признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий только жилую площадь квартиры, а не ее общую площадь. Документ, направленный на заключение правительства РФ, есть в распоряжении ТАСС.
Поправки предлагается внести в статью 50 Жилищного кодекса РФ. При определении обеспеченности жильем учитывается общая площадь квартиры, включая коридоры, санузлы, кладовые и другие вспомогательные помещения. Законопроектом предлагается учитывать только жилую площадь.
Как заявил ТАСС Слуцкий, действующий порядок не всегда позволяет объективно оценить реальные жилищные условия граждан. «Мы постоянно получаем обращения граждан по поводу отказа в постановке на учет для получения квартиры: грустный парадокс, метры, на которых жить нельзя, лишают людей права на нормальное жилье. А ведь потребность в улучшении условий определяется не длиной коридора, а фактической нехваткой жилой площади», — подчеркнул он.
По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит более объективно определять нуждаемость граждан в жилье, повысить адресность государственной поддержки и сократить число споров, связанных с отказами в постановке на жилищный учет.