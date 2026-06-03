ЛДПР призвала учитывать только жилую площадь при признании нуждающимися в жилье

Как заявил ТАСС Слуцкий, действующий порядок не всегда позволяет объективно оценить реальные жилищные условия граждан. «Мы постоянно получаем обращения граждан по поводу отказа в постановке на учет для получения квартиры: грустный парадокс, метры, на которых жить нельзя, лишают людей права на нормальное жилье. А ведь потребность в улучшении условий определяется не длиной коридора, а фактической нехваткой жилой площади», — подчеркнул он.