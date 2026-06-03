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ABC: Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, сообщает ABC.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе, сообщает ABC.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

«Президент Дональд Трамп требует, чтобы Тегеран письменно зафиксировал конкретные уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика между США и Ираном», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Трамп призвал Иран заключить соглашение на фоне продолжающихся переговоров.

По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.

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