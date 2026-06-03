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Соцфонд назвал максимальный размер пособия по беременности и родам

РИА Новости: максимальное пособие по беременности составляет 955 тысяч рублей.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в 2026 году составляет почти миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.

Работающие мамы в России получают выплату на основе своего заработка за последние два года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель.

«До рождения ребенка маме оформляется пособие по беременности и родам. В этом году его максимальный размер составляет около 955 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2025 года в четыре раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Сегодня в среднем по России пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения достигает почти 100 тысяч рублей.

Пособие для студенток очной формы обучения с 1 сентября 2025 года вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска.