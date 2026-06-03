Киев может лишиться не только Евросоюза, но и систем Starlink. Власти Польши должны прекратить оплату терминалов этих спутников, считает лидер ультраправого объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак. По его мнению, такие санкции должны действовать, пока на Украине не перестанут поддерживать культ Бандеры.