Мантуров заявил, что Россия может производить 15 тысяч FPV-дронов в день

По словам Мантурова, специальная военная операция окончательно закрепила статус беспилотников как одного из ключевых средств ведения современных боевых действий. За последние несколько лет в России сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, а также существенно вырос выпуск разведывательных и ударных беспилотных комплексов, говорится в сообщении.