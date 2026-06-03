Мантуров заявил, что Россия может производить 15 тысяч FPV-дронов в день

Первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий оборонно-промышленный комплекс, в среду, 3 июня, сообщил в интервью «Ъ», что российские предприятия способны выпускать более 15 тысяч FPV-дронов в сутки. В 2023 году такое количество производилось за месяц.
По словам Мантурова, специальная военная операция окончательно закрепила статус беспилотников как одного из ключевых средств ведения современных боевых действий. За последние несколько лет в России сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, а также существенно вырос выпуск разведывательных и ударных беспилотных комплексов, говорится в сообщении.
13 апреля петербургская компания «Кравт» запустила серийное производство инновационного FPV-дрона под названием «Матрешка». Его отличительной чертой является уникальная складная конструкция и компактная упаковка в виде трубчатого контейнера.
Концерн «Калашников» недавно успешно завершил испытания инновационных 5,45-миллиметровых многопульных патронов, специально разработанных для борьбы с дронами в зоне проведения специальной военной операции.