Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн — РИА Новости. Мороженое нельзя есть при аллергии на молочный белок, а при ожирении и сахарном диабете лучше свести его потребление к минимуму, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.