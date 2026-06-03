Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн — РИА Новости. Мороженое нельзя есть при аллергии на молочный белок, а при ожирении и сахарном диабете лучше свести его потребление к минимуму, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Потребление мороженого следует исключить при аллергии на молочный белок. При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозные варианты мороженого. При ожирении и сахарном диабете следует свести потребление мороженого к минимуму», — сказала собеседница.
Она отметила, что в любом случае лучше выбирать мороженое с коротким составом: молоко, сливки, сахар.