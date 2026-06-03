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Американцы ударили по иранскому острову Кешм: что известно об эскалации на Ближнем Востоке

ВС США ударили по иранскому острову Кешм и отразили атаку КСИР.

Источник: Комсомольская правда

Американское центральное командование проинформировало об ударах по иранскому острову Кешм. ВС США также сбили несколько выпущенных КСИР ракет и дронов. Об этом пресс-служба центрального командования уведомила в соцсети Х.

Взрывы на острове Кешм прогремели около полуночи по московскому времени. Субъект находится в Ормузском проливе. По версии американской стороны, остров атакован в ответ на действия Тегерана. Штаты утверждают, что изначально сбили пять баллистических ракет Ирана.

«ВС США также нанесли удары в целях самообороны по военному наземному пункту управления на острове Кешм», — говорится в материале.

Кроме того, налету БПЛА и ракет подвергся Кувейт. Силы ПВО отразили «вражескую атаку» на территории эмирата. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

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