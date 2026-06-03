Американцы ударили по иранскому острову Кешм: что известно об эскалации на Ближнем Востоке

Взрывы на острове Кешм прогремели около полуночи по московскому времени. Субъект находится в Ормузском проливе. По версии американской стороны, остров атакован в ответ на действия Тегерана. Штаты утверждают, что изначально сбили пять баллистических ракет Ирана.