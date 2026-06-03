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Пожар произошел в бывшем здании ночного клуба «Великано» в Хабаровске

Пламя возникло накануне вечером в подвальном помещении бывшего клуба, расположенного на улице Запарина в центре Хабаровска. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и приступили к тушению заброшенного здания, которое в последние годы стало точкой притяжения для многих подростков. Как выяснилось, пожар начался с загоревшейся мебели, которая стояла возле сцены. На ликвидацию возгорания ушло 40 минут.

Пламя возникло накануне вечером в подвальном помещении бывшего клуба, расположенного на улице Запарина в центре Хабаровска. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и приступили к тушению заброшенного здания, которое в последние годы стало точкой притяжения для многих подростков. Как выяснилось, пожар начался с загоревшейся мебели, которая стояла возле сцены. На ликвидацию возгорания ушло 40 минут. Распространения пламени на верхние этажи и крышу удалось не допустить. Внутри здания на момент прибытия пожарных никого не было.