Пожар произошел в бывшем здании ночного клуба «Великано» в Хабаровске

Пламя возникло накануне вечером в подвальном помещении бывшего клуба, расположенного на улице Запарина в центре Хабаровска. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и приступили к тушению заброшенного здания, которое в последние годы стало точкой притяжения для многих подростков. Как выяснилось, пожар начался с загоревшейся мебели, которая стояла возле сцены. На ликвидацию возгорания ушло 40 минут. Распространения пламени на верхние этажи и крышу удалось не допустить. Внутри здания на момент прибытия пожарных никого не было.