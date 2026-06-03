«ЭКОволна» в Омске набирает популярность

Лучше других с этой задачей справилась команда омского водоканала, которой почти удалось собрать автомобиль. Среди брошенных на берегу предметов оказались четыре колеса, покрышки, два бампера и другие детали машин. Все это пошло в дело. Всего же участники мероприятия собрали десять кубов мусора, это примерно 1,4 тонны.