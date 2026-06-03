«ЭКОволна» в Омске набирает популярность

«Задача акции “Росводоканала” “ЭКОволна”, которая уже проходит в четырнадцати городах страны, — объединить усилия в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду. Привить новому поколению такую потребность. И главную нашу артерию — Иртыш, из которого берем воду, — мы должны содержать в чистоте. Пока его берега далеки от идеала, поэтому их приходится убирать», — рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству омского водоканала Евгений Решетников.
В прошлом году команды участников акции, объединившей восемьдесят человек, наводили порядок в прибрежной зоне Ленинградского моста. Хотя муниципальные службы там тоже работают, волонтеры собрали почти четыре тонны мусора. Сегодня их задача — очистить берег микрорайона Прибрежный, на котором в том числе расположена спортивная G-Drive Арена.
Впрочем, как оказалось, рутинную уборку территории можно превратить в незабываемое мероприятие. Скучать участникам было совершенно некогда. Сразу после шуточной массовой зарядки они приступили к соревнованиям. За успешное прохождение каждого этапа команде начислялись баллы, приближая к победе.
Для начала — экологический блиц с десятком каверзных вопросов. И большинство команд оказались настоящими знатоками. Оказывается, пластиковые отходы разлагаются в природе сто лет, а стеклянные — более тысячи. Основные запасы пресной воды содержат ледники. Изучением мусора занимается наука гарбология. Красная книга вышла в свет в 1966 году. К самым опасным отходам относятся батарейки. А Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня.
После интеллектуального конкурса командам пришлось необычным способом отследить путь воды — через станции «Река», «Очистные» до станции «Кран в квартире» и обратно. Капля в виде шарика должна проделать полный цикл как можно быстрее, а уронить ее — значит потерять баллы. Тем временем на станции «Мусорный конвейер» полным ходом идет сортировка отходов на скорость. Зрители активно и громко болеют за своих.
Следом команды отправляются на берег Иртыша, чтобы, соревнуясь, навести здесь порядок. При этом к уборке ребятам надо подойти творчески: еще одно конкурсное задание — создать из собранных отходов оригинальный артефакт, придумать ему подходящее название, а потом еще и устроить театрализованную презентацию.
Лучше других с этой задачей справилась команда омского водоканала, которой почти удалось собрать автомобиль. Среди брошенных на берегу предметов оказались четыре колеса, покрышки, два бампера и другие детали машин. Все это пошло в дело. Всего же участники мероприятия собрали десять кубов мусора, это примерно 1,4 тонны.
«Помимо бутылок, пластика и прочих коммунальных отходов, мы обнаружили на берегу фрагмент теплицы, монитор от компьютера, микроволновку, а также корпус от телевизора. Нескучная выдалась пятница», — делятся студенты.
А победителем эстафеты стала команда Омского многопрофильного техникума (ОМТики). Совсем немного им уступило «ЭкоТечение» ОмГАУ. На третьем месте «Н2Ок» ОПЭК.
Беречь чистоту природы, речных ресурсов для омского водоканала вполне логично, ведь его деятельность связана с поставкой питьевой воды, очисткой стоков, внедрением безопасных технологий. Поэтому в очередной раз акция прошла весело, на одном дыхании, и будет иметь продолжение.
«ЭКОволна» — не просто субботник, а настоящий экологический праздник, который объединяет власть, бизнес, население. И достойный пример социально ответственного бизнеса. Спасибо предприятию за активную позицию, вклад в благополучие региона", — резюмировал министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун.
Кстати.
Омский водоканал обслуживает водопроводные сети протяженностью 1953 километра, канализационные сети протяженностью 1368 километров. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 592 тысячам абонентов и более восьми тысячам юридических лиц.
Справка.
Значимость волонтерской инициативы «ЭКОволна» «Росводоканала» отмечена на федеральном уровне. Проект стал лауреатом премии Employer Brand Summit & Awards 2025 в номинации «Лучшее мероприятие для укрепления бренда работодателя».