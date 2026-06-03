Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске экс-депутата из Приморья осудили за контрабанду леса

По версии следствия, с 2015 по 2019 год бывший парламентарий и его подельник руководили двумя организованными группами, которые вывозили древесину через таможенную границу в КНР.

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор двум жителям Приморья по делу о контрабанде леса в Китай на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Один из осуждённых до 2022 года был депутатом Законодательного собрания Приморского края, сообщили в управлении Генпрокуратуры России по ДФО.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигуранты руководили двумя организованными группами, которые вывозили древесину через таможенную границу в КНР. Лес отправляли автомобильным и железнодорожным транспортом, а в документах указывали недостоверные сведения о товарах.

Второй осуждённый ранее возглавлял крупную компанию, занимавшуюся лесозаготовками в Приморье. Оба фигуранта находятся в международном розыске, однако это не помешало суду рассмотреть дело и вынести приговор.

Суд признал мужчин виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённой организованной группой. В зависимости от роли каждого им назначили 10 и 11 лет колонии строгого режима, а также штрафы в 700 и 950 тысяч рублей. Кроме того, им запретили заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, на 2 и 3 года.

Имущество осуждённых общей стоимостью более 311 млн рублей конфисковано в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Четверо соучастников этой схемы ранее уже получили обвинительные приговоры.