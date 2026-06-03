В Хабаровске экс-депутата из Приморья осудили за контрабанду леса

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор двум жителям Приморья по делу о контрабанде леса в Китай на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Один из осуждённых до 2022 года был депутатом Законодательного собрания Приморского края, сообщили в управлении Генпрокуратуры России по ДФО.
По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигуранты руководили двумя организованными группами, которые вывозили древесину через таможенную границу в КНР. Лес отправляли автомобильным и железнодорожным транспортом, а в документах указывали недостоверные сведения о товарах.
Второй осуждённый ранее возглавлял крупную компанию, занимавшуюся лесозаготовками в Приморье. Оба фигуранта находятся в международном розыске, однако это не помешало суду рассмотреть дело и вынести приговор.
Суд признал мужчин виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённой организованной группой. В зависимости от роли каждого им назначили 10 и 11 лет колонии строгого режима, а также штрафы в 700 и 950 тысяч рублей. Кроме того, им запретили заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, на 2 и 3 года.
Имущество осуждённых общей стоимостью более 311 млн рублей конфисковано в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Четверо соучастников этой схемы ранее уже получили обвинительные приговоры.