В Хабаровске экс-депутата из Приморья осудили за контрабанду леса

Суд признал мужчин виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённой организованной группой. В зависимости от роли каждого им назначили 10 и 11 лет колонии строгого режима, а также штрафы в 700 и 950 тысяч рублей. Кроме того, им запретили заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, на 2 и 3 года.