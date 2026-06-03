В селе Дуки Солнечного округа увековечат память о подвигах участников СВО

В Дукинском сельском поселении Солнечного округа ведутся работы по установке мемориала памяти участников СВО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он появится благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В прошлом году на этой территории уже благоустроили памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Тогда жители высказали пожелание: увековечить и память о земляках, погибших в ходе СВО.
Макет памятника утвердили сами сельчане на общем сходе.
— Это будет фигура молодого воина в полный рост с автоматом в руке. Памятник будет стоять на постаменте, где выбьют слова «Вечная память павшим героям. Вечная слава героям живым». Таким образом, в селе сложится целый мемориальный комплекс, — рассказал начальник территориального управления «Березовый» администрации Солнечного округа Алексей Зиадзидинов.
Он также добавил, что подрядчик уже приступил к отливке бронзовой скульптурной композиции.
— Шаг за шагом создаем места, которые помогают сохранить главное — память о людях, чье мужество мы не имеем права забыть, — сообщили в окружной администрации.
Мемориал установят в этом году.