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В селе Дуки Солнечного округа увековечат память о подвигах участников СВО

Монумент с фигурой воина и автоматом создают на средства нацпроекта.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Дукинском сельском поселении Солнечного округа ведутся работы по установке мемориала памяти участников СВО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он появится благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом году на этой территории уже благоустроили памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Тогда жители высказали пожелание: увековечить и память о земляках, погибших в ходе СВО.

Макет памятника утвердили сами сельчане на общем сходе.

— Это будет фигура молодого воина в полный рост с автоматом в руке. Памятник будет стоять на постаменте, где выбьют слова «Вечная память павшим героям. Вечная слава героям живым». Таким образом, в селе сложится целый мемориальный комплекс, — рассказал начальник территориального управления «Березовый» администрации Солнечного округа Алексей Зиадзидинов.

Он также добавил, что подрядчик уже приступил к отливке бронзовой скульптурной композиции.

— Шаг за шагом создаем места, которые помогают сохранить главное — память о людях, чье мужество мы не имеем права забыть, — сообщили в окружной администрации.

Мемориал установят в этом году.