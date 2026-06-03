На Дикопольцева в Хабаровске ставят светофоры с интеллектуальной системой

В Хабаровске продолжаются плановые работы по модернизации светофорных объектов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участок на улице Дикопольцева — один из наиболее сложных в городе. Обновление инфраструктуры здесь имеет особое значение для повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных потоков.
Дмитрий Нечаев, заместитель директора МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения», рассказал:
— Работы проводятся в ускоренном режиме. Вчера мы демонтировали старые опоры и выполняли монтаж новых. В ближайшее время на новые опоры будут установлены современные светофоры и дорожные знаки. Мы приложим максимум усилий, чтобы завершить все работы в кратчайшие сроки.
Новый светофорный объект оснастят интеллектуальной системой управления. Она будет анализировать транспортные потоки в режиме реального времени и корректировать фазы работы светофоров. Это должно сократить время ожидания и повысить пропускную способность перекрёстка. Крайние правые светофоры получат увеличенный диаметр — 300 миллиметров вместо прежних 200. Также установят новые дорожные знаки, соответствующие актуальным стандартам.
Дмитрий Нечаев привёл пример успешного применения такой системы:
— Подобную практику мы применили по маршруту № 1: там система уже демонстрирует свою эффективность. Утром наблюдается повышенная интенсивность движения в сторону центра города, а вечером — в сторону авиагородка. Интеллектуальная система позволяет оптимизировать работу светофоров в зависимости от этих изменений.
Во время ремонтных работ сотрудники Госавтоинспекции будут учитывать поток движения и регулировать участок. В мэрии Хабаровска отметили, что модернизация светофорных объектов на сложных перекрёстках — часть комплексной работы по улучшению дорожной ситуации в городе. Завершить работы на Дикопольцева планируют в ближайшие дни.
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