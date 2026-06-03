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На вид безопасно, на деле нет: В ГД напонили, почему не стоит купаться на «диких» пляжах

Купание в необорудованных местах может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Такие зоны, как правило, не проходят необходимые проверки, поэтому отдыхающие рискуют столкнуться с опасностями, которые невозможно заметить с берега. Об этом Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Юлия Дрожжина.

Источник: Life.ru

Дно водоёма в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, мусор, технические конструкции и сильные подводные течения. Всё это создаёт реальную опасность для купающихся.

Юлия Дрожжина.

Депутат Государственной думы.

По словам депутата, на «диких» пляжах обычно отсутствуют спасатели и оборудование для оказания экстренной помощи. Если происходит несчастный случай, время реагирования существенно увеличивается, что напрямую влияет на тяжесть последствий.

Кроме того, в таких водоёмах выше риск заражения кишечными инфекциями и кожными заболеваниями. Также возрастает вероятность получить травму или занести инфекцию в рану при контакте с загрязнённой водой либо острыми предметами.

Распознать потенциально опасный водоём можно по нескольким признакам:

отсутствует официальный оборудованный пляж;установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено»;нет спасательных постов;отсутствуют буйки и другая инфраструктура для отдыха.

Как подчеркнула Дрожжина, подобные территории зачастую не проходят санитарные и технические проверки, поэтому опасными могут оказаться даже внешне спокойные и чистые водоёмы.

Актуальную информацию о разрешённых для купания местах публикуют органы местного самоуправления и профильные ведомства. Например, в Москве действует официальный перечень оборудованных пляжей и карта безопасных зон отдыха. Именно такие источники позволяют убедиться, что выбранное место действительно подходит для купания.

Ранее Life.ru сообщал, что в Анапе опубликовали карту пляжей, доступных для купания в сезоне-2026. Для отдыхающих открыты участки побережья в Витязево, а также ряд пляжей в городской черте курорта.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.