На вид безопасно, на деле нет: В ГД напонили, почему не стоит купаться на «диких» пляжах

Купание в необорудованных местах может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Такие зоны, как правило, не проходят необходимые проверки, поэтому отдыхающие рискуют столкнуться с опасностями, которые невозможно заметить с берега. Об этом Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Юлия Дрожжина.