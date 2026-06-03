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Косолапый выскочил на дорогу и чуть не попал под колеса авто в Приморье

Водитель успел среагировать.

Источник: PrimaMedia.ru

Медведь выбежал на оживленную трассу в районе Шкотово в Приморье. Столкновения удалось избежать благодаря реакции водителя, который вовремя заметил приближавшегося хищника, затормозил и объехал.

Напомним, что недавно в поселке Терней охотоведы ликвидировали медведя, который несколько дней разгуливал по улицам и пугал местных жителей. По предварительной информации, зверь мог выйти к населенному пункту из-за работ по прокладке новой линии электропередачи в районе лесной просеки — шум техники и вырубка, вероятно, нарушили привычную среду обитания хищника.