Косолапый выскочил на дорогу и чуть не попал под колеса авто в Приморье

Медведь выбежал на оживленную трассу в районе Шкотово в Приморье. Столкновения удалось избежать благодаря реакции водителя, который вовремя заметил приближавшегося хищника, затормозил и объехал.
Напомним, что недавно в поселке Терней охотоведы ликвидировали медведя, который несколько дней разгуливал по улицам и пугал местных жителей. По предварительной информации, зверь мог выйти к населенному пункту из-за работ по прокладке новой линии электропередачи в районе лесной просеки — шум техники и вырубка, вероятно, нарушили привычную среду обитания хищника.