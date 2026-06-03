В Новосибирске продают усы котов за 95 000 рублей

Продавец рассказал, что усы были собраны во время уборки квартиры на протяжении нескольких лет. Они принадлежали двум котам и двум кошкам. Возраст питомцев составлял 16, 20 и 21 год. Еще один кот прожил 19 лет и умер от старости в конце прошлого года.