Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске продают усы котов за 95 000 рублей

На одной из площадок с объявлениями в Новосибирске появилось необычное предложение. Местный житель выставил на продажу коллекцию кошачьих усов за 95 тысяч рублей.

Источник: Freepik

По словам автора объявления, в коллекции насчитывается 379 усов. Их длина варьируется от 2,5 до 13 сантиметров.

Продавец рассказал, что усы были собраны во время уборки квартиры на протяжении нескольких лет. Они принадлежали двум котам и двум кошкам. Возраст питомцев составлял 16, 20 и 21 год. Еще один кот прожил 19 лет и умер от старости в конце прошлого года.

Как утверждает владелец, самые длинные усы остались именно от этого питомца, который отличался крупными размерами.

Необычное объявление уже привлекло внимание пользователей сети и стало поводом для обсуждений. Одни восприняли предложение с юмором, а другие удивились тому, что подобная коллекция может иметь столь высокую цену.