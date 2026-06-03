Сотрудники ТЦК поймали и мобилизовали гражданина ФРГ

«Преступники в форме на Буковине “бусифицировали” гражданина Германии, которому ещё в 2017 году было прекращено указом президента гражданство Украины. Он уроженец Буковины. Сейчас он находится в учебном центре», — написал Мазурашу на своей странице в соцсети Facebook*.