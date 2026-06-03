Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали гражданина Германии, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
По его словам, это произошло в Черновицкой области на западе Украины. Мобилизованный является уроженцем этого региона.
«Преступники в форме на Буковине “бусифицировали” гражданина Германии, которому ещё в 2017 году было прекращено указом президента гражданство Украины. Он уроженец Буковины. Сейчас он находится в учебном центре», — написал Мазурашу на своей странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что мужчина приехал на Украину навестить родственников. Гражданин ФРГ показывал сотрудникам ТЦК паспорт и документы о прекращении гражданства Украины.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».
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