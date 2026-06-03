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Сенатор Шейкин: искусственный интеллект не сможет заменить журналистов

В сфере медиакоммуникаций важны живое общение и ответственность, отметил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект точно не сможет заменить журналистов и официальных представителей различных ведомств, поскольку в этих сферах важны живое общение и ответственность за комментарии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Журналистов искусственный интеллект точно не заменит, потому что приятно общаться с человеком, а не с обезличенным голосом, который у тебя что-то спрашивает и задает какие-то вопросы», — сказал Шейкин.

Говоря об использовании ИИ в ходе брифингов различных ведомств, сенатор отметил, что эти технологии используются уже сейчас, в частности, в переводе речи на разные языки, а также в подготовке стенограмм.

Вместе с тем нейросети не смогут стать полноценными ньюсмейкерами, уверен он. «Что касается комментариев [от ведомств], то это уже политический акт, возникает определенная ответственность за то, что сказано. Поэтому комментарии — это все-таки прерогатива человека, когда ты озвучиваешь какую-то официальную позицию, например, министерства или какого-то госучреждения или госкорпорации», — сказал Шейкин.