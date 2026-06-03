Сенатор Шейкин: искусственный интеллект не сможет заменить журналистов

Вместе с тем нейросети не смогут стать полноценными ньюсмейкерами, уверен он. «Что касается комментариев [от ведомств], то это уже политический акт, возникает определенная ответственность за то, что сказано. Поэтому комментарии — это все-таки прерогатива человека, когда ты озвучиваешь какую-то официальную позицию, например, министерства или какого-то госучреждения или госкорпорации», — сказал Шейкин.