Сенатор Шейкин: искусственный интеллект не сможет заменить журналистов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект точно не сможет заменить журналистов и официальных представителей различных ведомств, поскольку в этих сферах важны живое общение и ответственность за комментарии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«Журналистов искусственный интеллект точно не заменит, потому что приятно общаться с человеком, а не с обезличенным голосом, который у тебя что-то спрашивает и задает какие-то вопросы», — сказал Шейкин.
Говоря об использовании ИИ в ходе брифингов различных ведомств, сенатор отметил, что эти технологии используются уже сейчас, в частности, в переводе речи на разные языки, а также в подготовке стенограмм.
Вместе с тем нейросети не смогут стать полноценными ньюсмейкерами, уверен он. «Что касается комментариев [от ведомств], то это уже политический акт, возникает определенная ответственность за то, что сказано. Поэтому комментарии — это все-таки прерогатива человека, когда ты озвучиваешь какую-то официальную позицию, например, министерства или какого-то госучреждения или госкорпорации», — сказал Шейкин.