Фарадж обвинил власти Британии в расовых привилегиях для меньшинств

В понедельник суд Саутгемптона вынес приговор. Убийца получил пожизненный срок с возможностью досрочного освобождения через 21 год. В тот же день под давлением общественности полиция графства Хэмпшир обнародовала запись с камер наблюдения. Кадры шокировали британцев. На них видно, как несколько офицеров пытаются надеть наручники на лежащего на земле истекающего кровью Генри Новака. Юноша говорит, что ему нечем дышать, сообщает о ножевом ранении, но полицейские не верят ему. У входа в участок при этом дежурит кордон примерно из десяти сотрудников.