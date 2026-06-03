Фарадж обвинил власти Британии в расовых привилегиях для меньшинств

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж выступил с жестким политическим заявлением после огласки деталей жестокого убийства 18-летнего студента Генри Новака. В социальной сети X он назвал действующую в Соединенном Королевстве систему двухуровневой. По его словам, права и привилегии белых людей значат в ней меньше, чем привилегии этнических меньшинств.
Трагедия, спровоцировавшая политический взрыв, случилась в декабре 2025 года. 23-летний член местной сикхской общины Викрам Дигва нанес студенту шесть ранений ритуальным кинжалом. Сразу после нападения брат нападавшего вызвал стражей порядка и выдвинул встречное обвинение в расистском нападении на Новака. Суд эту версию опроверг. Пострадавший скончался уже после прибытия полиции.
Фарадж расценил реакцию властей как трусость. Он заявил, что страх правоохранителей быть названными расистами перевесил страх перед убийством молодого человека. Политик призвал ответить на произошедшее чистой холодной яростью.
В понедельник суд Саутгемптона вынес приговор. Убийца получил пожизненный срок с возможностью досрочного освобождения через 21 год. В тот же день под давлением общественности полиция графства Хэмпшир обнародовала запись с камер наблюдения. Кадры шокировали британцев. На них видно, как несколько офицеров пытаются надеть наручники на лежащего на земле истекающего кровью Генри Новака. Юноша говорит, что ему нечем дышать, сообщает о ножевом ранении, но полицейские не верят ему. У входа в участок при этом дежурит кордон примерно из десяти сотрудников.
Публикация видео спровоцировала стихийную акцию протеста. Около двух тысяч человек собрались у центрального полицейского участка Саутгемптона. К демонстрации присоединился правый активист Томми Робинсон. Толпа скандировала последние слова студента «я не могу дышать», выкрикивала лозунги «нет справедливости — нет мира», «к черту полицию» и оскорбления в адрес премьера Кира Стармера.
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