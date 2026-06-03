Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Лиза Алерт» опровергли сообщение о сигнале телефона Усольцевых

Телефон Усольцевых не включали в 30 километрах от места пропажи семьи.

Источник: Комсомольская правда

Сведения о том, что телефон пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых был запеленгован в 30 километрах от места поисков, не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя отряда «Лиза Алерт».

«Информация о проверке маршрута пропавшей семьи методом замера шагов, а также сведения о сигнале телефона не соответствуют действительности», — сказала представитель отряда Серафима Чооду.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что сигнал телефона главы семьи Сергея Усольцева был якобы пойман в селе Ивановка, где поиски Усольцевых не проводились.

Ранее исследователь Валентин Дегтерёв предположил, что в деле пропавшей семьи Усольцевых мог появиться ложный след, который намеренно оставили преступники. По мнению эксперта, злоумышленники могли специально активировать телефон Усольцева, чтобы запутать правоохранителей.

Напомним, семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь — пропали в сентябре 2025 года.

Выдвигались различные версии пропажи семьи, в том числе высказывались предположения, что Усольцевы стали жертвой медведя или были сектантами.