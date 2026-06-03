В миграционной службе США заявили о высылке при Трампе более 900 тыс. нелегалов

Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и обещал провести самую масштабную в американской истории операцию по депортации нелегальных мигрантов.