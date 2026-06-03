В миграционной службе США заявили о высылке при Трампе более 900 тыс. нелегалов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Власти США принудительно выслали из страны более 900 тыс. нелегальных мигрантов с момента прихода к власти американского лидера Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом в интервью порталу Breitbart News сказал исполняющий обязанности главы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Дэвид Вентурелла.
«С 20 января 2025 года министерство внутренней безопасности выслало из Соединенных Штатов более 900 тыс. нелегалов. Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) рассматривает все возможные способы увеличить число депортаций», — сказал он.
Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и обещал провести самую масштабную в американской истории операцию по депортации нелегальных мигрантов.