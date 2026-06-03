Пропавший в Паттайе житель Ангарска сам вернулся к семье через три дня

Ранее сообщалось, что ветеран МЧС России Владислав вместе с женой и детьми приехал на курорт отмечать свой выход на пенсию. Мужчина пропал вечером в субботу, 30 мая, когда с другом отправился на прогулку до «Паттайя-парка».
«Владислав позвонил жене около часа ночи 2 июня и сказал, что идет домой», — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, россиянин действительно через полчаса пришел в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились.
Шерстобоева добавила, что мужчина был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов, а также, что вернулся домой в ночь на воскресенье, а не на вторник.