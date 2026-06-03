КСИР атаковал штаб-квартиру пятого флота ВМС США в Бахрейне

Ночью 3 июня иранские силы ударили по штаб-квартире пятого флота ВМС Соединенных Штатов. База находится в порту столицы Бахрейна, Манамы. Об этом заявляет телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.
«КСИР Ирана заявил, что нанес удар по военной базе США и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки», — утверждает телеканал.
Атаке также подвергся Кувейт. В Минобороны страны сообщили о налете беспилотников и ракет в ночь на 3 июня. Местные силы ПВО отразили «вражескую атаку». О пострадавших и разрушениях на земле к настоящему моменту информации нет.