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У пассажиров в аэропорту Красноярска изъяли и сожгли 64 кг продуктов

В аэропорту Красноярска у пассажиров международных рейсов изъяли более 64 кг животноводческой продукции.

В аэропорту Красноярска у пассажиров международных рейсов изъяли более 64 кг животноводческой продукции. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

С 1 по 31 мая специалисты ведомства проконтролировали 261 международный рейс в пункте пропуска через государственную границу. Из ручной клади и багажа пассажиров изъяли молочную, мясную, рыбную продукцию и мед. Их ввозили из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана с нарушением ветеринарных и санитарных требований.

Продукцию признали опасной в ветеринарном отношении. Ее уничтожили путем сжигания в специально оборудованной печи на территории пункта пропуска аэропорта. За нарушение требований ветеринарного законодательства России и Евразийского экономического союза к административной ответственности привлекли 54 гражданина.

Также в мае специалисты Россельхознадзора оформили вывоз 10 домашних животных. За границу вместе с владельцами отправились 5 собак и 5 кошек. Животных вывозили в Болгарию, Германию, Италию, Израиль, Кипр, Грецию, Таиланд и Эквадор.

Кроме того, через ветеринарный контроль прошла партия декоративных птиц из Кыргызстана. В регион ввезли 1505 попугаев видов волнистые, корелла и ожереловые.

(Фото на главной: Magnific.com).

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