Хабаровский «Амур» продолжает формировать состав на новый сезон

Накануне вечером «тигры» произвели обмен с хоккейным клубом «Сочи», отправив на побережье Черного моря своего воспитанника, нападающего Кирилла Слепца и молодого голкипера Дамира Шаймарданова. Первый провел в Хабаровске последние пять сезонов, а второй выступал за «тигров» только в двух чемпионатах. Взамен «Амур» получил мастеровитого защитника Василия Мачулина, который был лидером обороны сочинского клуба. За четыре сезона в «Сочи» он набрал 43 (9+34) очка. Кроме того, «Амур» подписал однолетний контракт с силовым форвардом Александром Дергачевым. На уровне КХЛ он выступал в таких командах, как СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Витязь» (Подольск), «Авангард» (Омск) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Именно в составе нижнекамского клуба форвард установил свой рекорд результативности, набрав 34 (18+16) очка в 66 матчах в сезоне 2023/2024 годов.