Дачные теплоходы перестанут следовать до остановки «Дубки» в Хабаровске

В Хабаровске вновь изменится маршрут теплоходов. Уровень воды в Амуре значительно снизился в последние дни, в связи с чем суда не могут подойти к конечной остановке «Дубки», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теплоход начнет маршрут от «Речного вокзала» и сделает следующие остановки: причал № 3, Хутор Телегино, Речная, Строительная и Садовая-2.
Напомним, что суда следовали до остановки «Дубки» почти на протяжении месяца, что стало возможным благодаря изменению гидрологической обстановки — подъемом воды в Амуре.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что с 1 мая в краевой столице открылась речная навигация. Перевозки традиционно организованы по 14 маршрутам, шесть из которых — краевого значения.