Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачные теплоходы перестанут следовать до остановки «Дубки» в Хабаровске

Суда не могут добраться до конечного пункта из-за мелководья.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске вновь изменится маршрут теплоходов. Уровень воды в Амуре значительно снизился в последние дни, в связи с чем суда не могут подойти к конечной остановке «Дубки», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Теплоход начнет маршрут от «Речного вокзала» и сделает следующие остановки: причал № 3, Хутор Телегино, Речная, Строительная и Садовая-2.

Напомним, что суда следовали до остановки «Дубки» почти на протяжении месяца, что стало возможным благодаря изменению гидрологической обстановки — подъемом воды в Амуре.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что с 1 мая в краевой столице открылась речная навигация. Перевозки традиционно организованы по 14 маршрутам, шесть из которых — краевого значения.