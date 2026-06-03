Демешин заявил о нехватке 27 тысяч специалистов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае предприятиям и учреждениям не хватает 27 тысяч специалистов. О кадровом дефиците в строительстве, промышленности, транспорте, образовании и медицине губернатор Дмитрий Демешин сообщил после заседания президиума регионального правительства.
Глава края поручил усилить работу в сфере занятости и удержания людей в регионе. По его словам, кадровую проблему нужно решать через причины, а не только через поиск новых работников. Среди них — отток молодёжи, сложная демографическая ситуация и недостаточная работа по закреплению тех, кто приезжает в край временно.
«Сейчас предприятиям остро не хватает рук. В области строительства, промышленности, транспорта, образования, медицины ждут 27 тыс. специалистов», — написал Дмитрий Демешин в своём канале в Max.
Комитет по труду и занятости краевого правительства должен стать основным штабом рынка труда. Губернатор отметил, что система занятости меняется по инициативе президента России Владимира Путина: старые биржи труда заменяют современные центры «Работа России», где карьерные консультанты помогают людям определить сильные стороны, подобрать вакансию и грамотно составить резюме.
В крае также планируют активнее повышать престиж рабочих профессий. Конкурс «Лучший по профессии» в этом году расширят с одной до пяти номинаций. Отдельное внимание уделят ветеранам СВО: для них действует специальный стандарт с куратором, обучением и дальнейшим трудоустройством. Поддержку уже получили 239 бойцов, 113 из них вышли на работу, 64 осваивают новую специальность, остальным помогут после реабилитации.
Демешин также сообщил, что в регионе работает президентский нацпроект «Кадры», направленный на самореализацию жителей и развитие рынка труда. При этом уровень безработицы в Хабаровском крае снизился до исторического минимума — 1%, однако, по словам главы региона, это не отменяет главного вызова: экономике нужны люди, которые останутся работать и развивать край.