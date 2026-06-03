Демешин заявил о нехватке 27 тысяч специалистов в Хабаровском крае

В крае также планируют активнее повышать престиж рабочих профессий. Конкурс «Лучший по профессии» в этом году расширят с одной до пяти номинаций. Отдельное внимание уделят ветеранам СВО: для них действует специальный стандарт с куратором, обучением и дальнейшим трудоустройством. Поддержку уже получили 239 бойцов, 113 из них вышли на работу, 64 осваивают новую специальность, остальным помогут после реабилитации.