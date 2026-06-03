Лидер и капитан «Амура» внезапно покинул хабаровский клуб

Руководство «тигров» объявило о досрочном расторжении контракта с Алексом Гальченюком, который на протяжении двух последних сезонов считался главной звездой хабаровского клуба. У игрока был контракт с «Амуром», который действовал еще один сезон, но теперь он оказался расторгнут досрочно по соглашению сторон. Напомним, что Алекс Гальченюк — американский хоккеист белорусского происхождения, много лет выступавший в НХЛ. В Хабаровск он приехал весной 2024 года, подписав контракт с «Амуром». Первый сезон он отыграл очень мощно, набрав 38 (20+18) очков в 59 матчах, а во втором сезоне игрок немного сбавил обороты, набрав 30 (13+17) очков в 52 играх. Причем в прошлом сезоне форвард получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в КХЛ, а также был капитаном хабаровского клуба.