Во Владивостоке без горячей воды находятся более 1 800 адресов

Проверка теплосетей разделена на несколько этапов, каждый из которых поочерёдно отключает разные районы города. Первый этап стартовал 12 мая и касался части потребителей, подключённых к отдельным теплоисточникам. Второй проходил с 18 по 25 мая и затронул Фрунзенский район и часть Ленинского и Первореченского районов. Третий этап организационно пришёлся на период с 25 мая по 3 июня. Пятый этап намечен на 15—22 июня . Он должен затронуть Советский район и часть Первореченского, где горячая вода поступает от котельных «Северная» и «Вторая Речка».