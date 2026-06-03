Во Владивостоке без горячей воды находятся более 1 800 адресов

Во Владивостоке 3 июня начался четвёртый этап гидравлических испытаний тепломагистралей. Из-за этого без горячей воды остались сотни домов Ленинского района. Отключение коснулось территорий от центра города до улицы Нейбута. Также без воды остались кварталы от Снеговой до фуникулёра.
По данным сервиса «Отключения воды и света» на VL.ru, на этом этапе ограничение коснулось 507 адресов. Эти дома получают горячую воду от ТЭЦ «Восточная». Энергетики Дальневосточной генерирующей компании заранее сообщили горожанам о сроках. Горячее водоснабжение отключили с полуночи 3 июня. Его намереваются восстановить к 20:00 10 июня.
Под четвёртый этап попали жилые дома и другие объекты, подключённые к ТЭЦ «Восточная» в границах от центральной части Владивостока до улицы Нейбута, а также районы между улицей Снеговой и фуникулёром.
Энергетики пояснили цель работ. Во время опрессовки давление в тепловых сетях повышают до нормативных значений. Так выявляют дефекты и готовят оборудование к следующему отопительному сезону. По информации ДГК, при обнаружении повреждений на магистралях и ответвлениях ремонтные бригады устраняют их до повторного запуска горячего водоснабжения.
Проверка теплосетей разделена на несколько этапов, каждый из которых поочерёдно отключает разные районы города. Первый этап стартовал 12 мая и касался части потребителей, подключённых к отдельным теплоисточникам. Второй проходил с 18 по 25 мая и затронул Фрунзенский район и часть Ленинского и Первореченского районов. Третий этап организационно пришёлся на период с 25 мая по 3 июня. Пятый этап намечен на
Сервис «Отключения воды и света» на VL.ru собирает и обновляет сведения об ограничениях коммунальных услуг во Владивостоке. 3 июня он зафиксировал отсутствие горячей воды в 1874 домах. В эту цифру вошли абоненты под плановыми опрессовками тепловых сетей, а также потребители в домах с аварийными работами, перекладкой теплотрасс и другими технологическими причинами.