В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России с 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которым родители или взрослые дети раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу, они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом I или II группы, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия»).
«Пятого июня вступают в силу законы, один из которых направлен на поддержку участников СВО и их семей… Федеральный закон от 25.05.2026 № 153-ФЗ вносит изменения в статью 11 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, в соответствии с которыми родители раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу», — сказал Вольфсон.
Депутат отметил, что проблема, которую решает закон, была выявлена по обращениям самих военнослужащих и их родных.
«Речь об участниках СВО, которые после тяжелого ранения стали инвалидами I или II группы, но при этом продолжают военную службу на отдельных должностях. Если такой военнослужащий не состоит в браке, его родители или совершеннолетние дети получают право на ежегодный отпуск одновременно с ним. До сих пор закон давал такое право только супругам военных», — подчеркнул он.
По словам парламентария, теперь, если военнослужащий не женат, провести с ним время отпуска и помочь с восстановлением ему смогут родители или взрослые дети.
«Работодатель будет не вправе отказать им в оформлении отпуска на эти же даты. Это точечное, но очень важное решение. Поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — в числе ключевых приоритетов Государственной Думы, за последние два года мы приняли более полутора сотен законов, направленных на решение этой задачи, и будем продолжать эту работу», — заключил он.