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Сергей Мочалин стал ректором университета водного транспорта в Новосибирске

В Новосибирске назначили нового ректора университета водного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске официально сменилось руководство Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ). Согласно данным из открытых источников, Сергей Мочалин, ранее занимавший пост проректора по учебной работе, утверждён в должности ректора вуза с 1 июня.

Стоит отметить, что он уже некоторое время руководил университетом. Его статус был повышен до исполняющего обязанности главы учебного заведения ещё в январе текущего года. Это произошло после того, как предыдущий ректор, Татьяна Зайко, покинула свой пост.

Татьяна Зайко возглавляла СГУВТ на протяжении более чем десяти лет, начиная с 2014 года. Как сообщили в пресс-службе организации, её уход был добровольным и осуществлён «по собственному желанию». За годы работы она удостоилась звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и имела учёную степень кандидата педагогических наук.