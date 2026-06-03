Сергей Мочалин стал ректором университета водного транспорта в Новосибирске

В Новосибирске официально сменилось руководство Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ). Согласно данным из открытых источников, Сергей Мочалин, ранее занимавший пост проректора по учебной работе, утверждён в должности ректора вуза с 1 июня.
Стоит отметить, что он уже некоторое время руководил университетом. Его статус был повышен до исполняющего обязанности главы учебного заведения ещё в январе текущего года. Это произошло после того, как предыдущий ректор, Татьяна Зайко, покинула свой пост.
Татьяна Зайко возглавляла СГУВТ на протяжении более чем десяти лет, начиная с 2014 года. Как сообщили в пресс-службе организации, её уход был добровольным и осуществлён «по собственному желанию». За годы работы она удостоилась звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и имела учёную степень кандидата педагогических наук.