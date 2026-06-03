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Новосибирск готовится отметить День города в 2026 году: объявлены ключевые даты

Для горожан установят точки общепита и туалеты.

Источник: НДН.ИНФО

Мэрия утвердила даты празднования Дня города в 2026 году, приуроченного к 133-летию со дня основания Новосибирска. Основные торжества запланированы на 27 и 28 июня, что подтверждается постановлением, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Городские службы активно готовятся к выполнению ряда задач: создание единой концепции праздника, разработка фирменного стиля оформления и обеспечение работы всех городских фонтанов. В июне будут определены точные места и время проведения ключевых мероприятий, таких как торжественное собрание, официальная церемония открытия и праздничный концерт. Также будет сформирована программа мероприятий на различных городских площадках.

Особое внимание уделят комфорту гостей. На площадках будут установлены дополнительные туалеты и мусорные контейнеры, организованы точки общественного питания и торговли. Новосибирск также готовится принять зарубежные делегации, для которых разработают специальные программы пребывания и назначат ответственных кураторов. Традиционно основными площадками праздника станут Михайловская набережная и площадь Ленина.

Татьяна Картавых