Новосибирск готовится отметить День города в 2026 году: объявлены ключевые даты

Мэрия утвердила даты празднования Дня города в 2026 году, приуроченного к 133-летию со дня основания Новосибирска. Основные торжества запланированы на 27 и 28 июня, что подтверждается постановлением, опубликованным на официальном портале правовой информации.
Городские службы активно готовятся к выполнению ряда задач: создание единой концепции праздника, разработка фирменного стиля оформления и обеспечение работы всех городских фонтанов. В июне будут определены точные места и время проведения ключевых мероприятий, таких как торжественное собрание, официальная церемония открытия и праздничный концерт. Также будет сформирована программа мероприятий на различных городских площадках.
Особое внимание уделят комфорту гостей. На площадках будут установлены дополнительные туалеты и мусорные контейнеры, организованы точки общественного питания и торговли. Новосибирск также готовится принять зарубежные делегации, для которых разработают специальные программы пребывания и назначат ответственных кураторов. Традиционно основными площадками праздника станут Михайловская набережная и площадь Ленина.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирский зоопарк изменит правила льготного входа для многодетных семей.
Татьяна Картавых