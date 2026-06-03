Новосибирск готовится отметить День города в 2026 году: объявлены ключевые даты

Городские службы активно готовятся к выполнению ряда задач: создание единой концепции праздника, разработка фирменного стиля оформления и обеспечение работы всех городских фонтанов. В июне будут определены точные места и время проведения ключевых мероприятий, таких как торжественное собрание, официальная церемония открытия и праздничный концерт. Также будет сформирована программа мероприятий на различных городских площадках.