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Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Пулково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полётов, уточнили в пресс-службе регулятора.

Одновременно с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности применения беспилотников в регионе.

Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники атаковали Москву. С вечера 2 июня было сбито более 20 БПЛА. На местах падения обломков вражеских беспилотников уже работают столичные специалисты экстренных служб, которые оценивают ущерб и другие обстоятельства.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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