В ОП предложили привлечь блогеров и артистов к предупреждению о кибермошенниках

По его мнению, чтобы блогеры и артисты действительно воспринимались и цитировались подростками, надо учитывать опыт и подачу материала таким образом, чтобы информация несла полезную нагрузку и была такой же узнаваемой, как уже ставшие хитами ролики про six-seven и черемшу.