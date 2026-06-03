В ОП предложили привлечь блогеров и артистов к предупреждению о кибермошенниках

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Популярных у подростков исполнителей и блогеров можно привлечь для разъяснения опасности общения молодых людей с телефонными мошенниками и вербовщиками. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Опасность взаимодействия с телефонными мошенниками и вербовщиками иностранных спецслужб подросткам в возрасте 12−16 лет могут объяснить те исполнители и те блогеры, которых они слушают и на кого равняются», — сказал Машаров.
По его словам, наряду с традиционными формами донесения информации об опасности телефонных мошенников надо внедрять инновационные подходы. «Мы должны опережать эти преступные синдикаты не только законодательными инструментами, которые в силу технологического прогресса и возможностей телефонных мошенников решают задачи по снижению количества пострадавших, а также уменьшения сумм похищаемых средств», — сказал Машаров.
По его мнению, чтобы блогеры и артисты действительно воспринимались и цитировались подростками, надо учитывать опыт и подачу материала таким образом, чтобы информация несла полезную нагрузку и была такой же узнаваемой, как уже ставшие хитами ролики про six-seven и черемшу.
Машаров отметил, что опыт нелегальных онлайн-казино показывает, что блогеры и медийные личности проводят стримы и в силу их узнаваемости подростки готовы отдавать свои и родительские деньги.
Поэтому, подчеркнул эксперт, необходимо выработать навыки цифровой безопасности, чтобы у подростка формировался не только страх от возможности уголовного преследования за совершение преступления, если он станет действовать в интересах мошенников или вербовщиков, но и осознание опасности этого явления.