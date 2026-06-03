Экс-канцлер Меркель оправдала отказ ФРГ от атома

Меркель, возглавлявшая природоохранное ведомство с 1994 по 1998 год, позволила себе и критический самоанализ. Она вспомнила первую Конференцию ООН об изменении климата в Бонне в 1995 году, где дебютировала как политик международного масштаба. Экс-канцлер признала, что мировое сообщество вновь и вновь действовало по принципу надежды, а не долгосрочного планирования. Ее до сих пор волнует, способны ли люди всерьез воспринимать предупреждения экспертов или же начинают действовать лишь после экологических катастроф.