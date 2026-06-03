Кулбергс: Латвия должна прекратить торговлю с Россией и Белоруссией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во вторник, 2 июня, на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что твердо настаивает на приостановке экономических связей страны с Россией и Белоруссией, назвав их «ненужной зависимостью».
— Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию, — заявил политик.
Кулбергс намерен поручить главе МИД Латвии Байбе Браже найти решение этого вопроса в координации с Евросоюзом. При этом он признал, что фармацевтическая отрасль Латвии не сможет быстро переключиться на другие рынки, поэтому этот вопрос планируется обсудить с представителями фармкомпаний. Какие еще сектора экономики могут рассчитывать на исключения, он не уточнил, передает издание Delfi.
Неизвестный беспилотник утром 23 мая упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. При контакте с водой он сдетонировал. Специалисты обнаружили возможные обломки коптера. Никто не пострадал.
В начале мая в Латвии произошел политический кризис, когда в воздушное пространство республики залетели два украинских беспилотника. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, за чем последовала отставка всего правительства.