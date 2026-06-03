Кулбергс: Латвия должна прекратить торговлю с Россией и Белоруссией

Кулбергс намерен поручить главе МИД Латвии Байбе Браже найти решение этого вопроса в координации с Евросоюзом. При этом он признал, что фармацевтическая отрасль Латвии не сможет быстро переключиться на другие рынки, поэтому этот вопрос планируется обсудить с представителями фармкомпаний. Какие еще сектора экономики могут рассчитывать на исключения, он не уточнил, передает издание Delfi.