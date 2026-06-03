В Лондоне признали уязвимое положение Украины: США не могут дать Киеву ракеты для систем ПВО

Вопрос нехватки ракет для систем ПВО Patriot на Украине стоит остро. Киев оказался в еще более уязвимом положении. Из-за операции на Ближнем Востоке США не могут предоставить Украине ракеты для Patriot. На критичность положения Киева указала британская газета The Guardian.