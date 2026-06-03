Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лондоне признали уязвимое положение Украины: США не могут дать Киеву ракеты для систем ПВО

Guardian: нехватка ракет для Patriot создала критическую уязвимость для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос нехватки ракет для систем ПВО Patriot на Украине стоит остро. Киев оказался в еще более уязвимом положении. Из-за операции на Ближнем Востоке США не могут предоставить Украине ракеты для Patriot. На критичность положения Киева указала британская газета The Guardian.

Автор считает, что текущая ситуация на Украине повлияла на тактику ВС РФ. Россия понимает, что у Киева не хватает ракет для ПВО, утверждается в статье.

«Дефицит, в частности, системы Patriot, создает “окно уязвимости” для стран, которые от них зависят», — пишет газета.

На фоне всех неприятностей нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский решил пожаловаться на союзников. Киевский главарь заявил об отсутствии собственных средств противоракетной защиты. Он упрекнул США в нежелании поставлять Украине противовоздушные ракеты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше