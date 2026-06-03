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10 неисправных локомотивов сняли с движения в Комсомольске-на-Амуре

Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре в ходе проверки выявила, что в использовании находятся локомотивы с истекшим сроком технического обслуживания. При этом четыре из них вернули к работе после ремонта. Пять только планируется обновить. Также из инвентарного парка исключили один тепловоз в неудовлетворительном состоянии.

Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре в ходе проверки выявила, что в использовании находятся локомотивы с истекшим сроком технического обслуживания. При этом четыре из них вернули к работе после ремонта. Пять только планируется обновить. Также из инвентарного парка исключили один тепловоз в неудовлетворительном состоянии.