10 неисправных локомотивов сняли с движения в Комсомольске-на-Амуре

Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре в ходе проверки выявила, что в использовании находятся локомотивы с истекшим сроком технического обслуживания. При этом четыре из них вернули к работе после ремонта. Пять только планируется обновить. Также из инвентарного парка исключили один тепловоз в неудовлетворительном состоянии.