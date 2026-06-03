В Хабаровском районе дорогу к селу Дружба ремонтируют с опережением

В Хабаровском районе ремонт дороги к селу Дружба идёт быстрее графика — подрядчик опережает сроки примерно на месяц. Ход работ на участке от федеральной трассы «Восток» проверили представители краевого минтранса и общественники, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
На этом направлении предстоит обновить более 14 км дороги. Весной подрядчик начал с самых проблемных работ — ликвидировал пучины, очистил кюветы и приступил к укреплению основания методом холодного ресайклинга. Для участка с интенсивным движением большегрузов это особенно важно: дорога должна выдерживать нагрузку не один сезон.
«Комбайн срезает старый асфальт, перерабатывает и перемешивает его с цементом и тут же укладывает готовую смесь на дорогу. Благодаря технологии ресайклинга повышается прочность дорожной одежды», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Олег Киндеев.
Гарантия на обновлённый участок составит шесть лет. За качеством следят специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор» и общественный совет при минтрансе. По словам секретаря совета Светланы Мельниковой, во время выезда проблем на объекте не выявили, а разметку здесь рассчитывают увидеть уже к концу лета.
Ремонт дороги к Дружбе начался после обращений жителей к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Проблемные участки включили в Атлас проблемных объектов, и с прошлого года подъезды к селу начали обновлять поэтапно. В 2025 году уже привели в порядок 9 км дороги, особое внимание уделили отрезку у школы, детского сада, поликлиники и дома культуры — там появились новый асфальт, тротуары с перилами и автобусные павильоны.
В этом году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют ещё два участка дороги к селу Дружба. Общий объём финансирования составил 543,5 млн рублей, значительная часть средств поступила из федерального бюджета. Всего при поддержке федерального центра в Хабаровском крае в этом году планируют обновить 59 объектов — это около 140 км дорог.