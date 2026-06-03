В Хабаровском районе дорогу к селу Дружба ремонтируют с опережением

Ремонт дороги к Дружбе начался после обращений жителей к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Проблемные участки включили в Атлас проблемных объектов, и с прошлого года подъезды к селу начали обновлять поэтапно. В 2025 году уже привели в порядок 9 км дороги, особое внимание уделили отрезку у школы, детского сада, поликлиники и дома культуры — там появились новый асфальт, тротуары с перилами и автобусные павильоны.