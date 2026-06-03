В Красноярске ищут нового проектировщика для капремонта улицы Карла Маркса

Напомним, аналогичную закупку уже объявляли летом 2025 года за 26,9 млн рублей. Контракт заключили за меньшую сумму, 24,8 млн рублей, с новосибирской компанией, но затем он был расторгнут. Согласно новой закупке, проект капремонта магистральной улицы должен быть готов до 1 февраля 2027 года.