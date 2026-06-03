В Красноярске ищут нового проектировщика для капремонта улицы Карла Маркса

На сайте госзакупок вновь объявлены торги по поиску подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ и разработки концепции благоустройства улицы Карла Маркса в Красноярске.
Капитальный ремонт одной из основных магистралей центра города планируется провести на участке длиной 3,8 км — от улицы Вокзальная до Белинского (моста через Качу).
В техзадании указано, что на улице Карла Маркса должны появиться велосипедная дорожка и парковки для самокатов, а при проектировании пешеходных путей необходимо использовать покрытие из сборных элементов (плитка, брусчатка и т.п.), обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями.
Еще победителю торгов предстоит разработать схемы освещения и комплексного озеленения пространства. Электропровода и другие инженерные коммуникации должны убрать под землю, а также необходимо обустроить газоны, клумбы, высадить деревья и кустарники.
Нужно учесть и размещение малых архитектурных форм, среди которых: лавочки, парковые диваны, садовые кресла, столы, перголы, альпинарии и декоративные арки для подвески растений.
Начальная цена контракта — 32,5 млн рублей. Итоги конкурса подведут в конце июня.
Напомним, аналогичную закупку уже объявляли летом 2025 года за 26,9 млн рублей. Контракт заключили за меньшую сумму, 24,8 млн рублей, с новосибирской компанией, но затем он был расторгнут. Согласно новой закупке, проект капремонта магистральной улицы должен быть готов до 1 февраля 2027 года.
Отметим, основные городские улицы приобретают новый облик к 400-летию Красноярска. В планах — выполнить не просто ремонт дорог и тротуаров, а создать прогулочные пространства.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.