Врач Сулейманова рассказала, когда нужно срочно идти к врачу при боли в животе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Если боль в животе острая, с четкой локализацией, а сопровождают ее температура, рвота, диарея и другие симптомы, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Об этом рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского университета Ангелина Сулейманова.
«Когда следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью при абдоминальной боли: боль острая и очень интенсивная; боль имеет четкую локализацию; кровь в стуле, моче или рвоте; непрекращающаяся рвота или диарея; отсутствие стула и газов более 48 ч; температура тела выше 38 градусов; пульсирующая боль/»масса«в животе; слабость, бледность, потливость, изменение сознания», — сказала Сулейманова.
Она добавила, что также необходимо обратиться к врачу, если боль появилась при беременности, травме живота, сахарном диабете или у пациентов пожилого возраста, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
Врач отметила, что частота встречаемости боли в животе достигает примерно 23 случаев на 1000 населения. Вызывать ее могут патологии разных органов и систем: желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, женской репродуктивной системы, передней брюшной стенки, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.
Сулейманова отметила, что иногда по характеру боли можно заподозрить ту или иную ее причину. Так, спазматическая (колики) боль связана с прохождением перистальтической волны по ЖКТ или периодическим сокращением органа (например, желчнокаменная болезнь, синдром раздраженного кишечника и др.). Воспалительная боль (холецистит, панкреатит, гепатит и др.) часто сопровождается повышением температуры тела, не зависит от положения. Третий тип связан с раздражением брюшины (перитонит, прободение язвы). Такая боль, как правило, очень интенсивна и усиливается при малейшем движении, имеет четкую локализацию.