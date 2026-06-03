Врач Сулейманова рассказала, когда нужно срочно идти к врачу при боли в животе

Сулейманова отметила, что иногда по характеру боли можно заподозрить ту или иную ее причину. Так, спазматическая (колики) боль связана с прохождением перистальтической волны по ЖКТ или периодическим сокращением органа (например, желчнокаменная болезнь, синдром раздраженного кишечника и др.). Воспалительная боль (холецистит, панкреатит, гепатит и др.) часто сопровождается повышением температуры тела, не зависит от положения. Третий тип связан с раздражением брюшины (перитонит, прободение язвы). Такая боль, как правило, очень интенсивна и усиливается при малейшем движении, имеет четкую локализацию.