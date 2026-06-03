Команда Красноярского края завоевала несколько медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Нижнем Новгороде подвели итоги финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям ИТ и креативных индустрий.
Красноярский край представила команда в составе четырех студентов техникумов и колледжей.
Золотую медаль в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» завоевал студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнева Владислав Любимов. Бронзу в компетенции «Коллаборационный дизайн» получила студентка Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Анастасия Рудакова.
«Участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята получают оценку “отлично” за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное — финал чемпионата — это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты», — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.
В 2026 году финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в Нижнем Новгороде, Калуге, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, отмечает пресс-служба краевого минобразования.