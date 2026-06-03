Команда Красноярского края завоевала несколько медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

«Участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята получают оценку “отлично” за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное — финал чемпионата — это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты», — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.