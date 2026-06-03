Житель Хабаровска брал предоплату за балконы и исчезал

В Хабаровске полицейские задержали 42-летнего жителя Краснофлотского района, который брал предоплату за остекление балконов, ремонт и установку кондиционеров, а затем исчезал. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина размещал объявления об услугах. С потенциальными клиентами он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица и просил перевести частичную предоплату. В дальнейшем под различными предлогами переносил сроки выполнения работ. Когда заказчики начинали настаивать, злоумышленник заносил их телефонные номера в «чёрный список».
По данным отдела полиции № 8 УМВД России по Хабаровску, подозреваемый в прошлом действительно занимался установкой балконных конструкций. Однако затем у мужчины появились крупные долговые обязательства. Полученные от потерпевших деньги он похищал и тратил на собственные цели.
Сейчас установлена причастность подозреваемого к четырём эпизодам мошенничества. Общий ущерб составил порядка 330 тысяч рублей. Среди потерпевших — жители Хабаровска и посёлка Солнечный Солнечного района. Оперативники проверяют информацию о возможной причастности фигуранта к другим аналогичным преступлениям.
Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков. Во время следственных действий в счёт погашения ущерба полицейские изъяли принадлежащие фигуранту холодильник, телевизор и два смартфона.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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