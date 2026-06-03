Житель Хабаровска брал предоплату за балконы и исчезал

Мужчина размещал объявления об услугах. С потенциальными клиентами он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица и просил перевести частичную предоплату. В дальнейшем под различными предлогами переносил сроки выполнения работ. Когда заказчики начинали настаивать, злоумышленник заносил их телефонные номера в «чёрный список».