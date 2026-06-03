В Новосибирской области изменился график выплаты пенсий на июнь

Уже 3 июня на банковские карты будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих по линии регионального Отделения СФР.