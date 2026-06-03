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Из Владивостока откроют прямые авиарейсы в Манилу и Себу на Филиппины

Об этом сообщил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

Источник: Аргументы и факты

Владивосток может получить прямые авиарейсы на Филиппины: авиакомпания S7 планирует запустить рейсы из столицы ДФО в Манилу и Себу. Об этом сообщил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен в интервью информационному агентству ТАСС.

Дипломат заявил на открытии выставки, посвящённой 50-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, что Россия и Филиппины рассматривают возможность расширения географии прямого авиасообщения между странами. Рейсы будут осуществляться из российских городов Иркутск, Новосибирск и Владивосток в филиппинские города Манилу и Себу.

Байлен подчеркнул важность уже существующего прямого авиасообщения между двумя государствами. По его словам, в прошлом году стартовали чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай, который является главной туристической точкой Филиппин.