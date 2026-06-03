Из Владивостока откроют прямые авиарейсы в Манилу и Себу на Филиппины

Дипломат заявил на открытии выставки, посвящённой 50-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, что Россия и Филиппины рассматривают возможность расширения географии прямого авиасообщения между странами. Рейсы будут осуществляться из российских городов Иркутск, Новосибирск и Владивосток в филиппинские города Манилу и Себу.