Из Владивостока откроют прямые авиарейсы в Манилу и Себу на Филиппины

Владивосток может получить прямые авиарейсы на Филиппины: авиакомпания S7 планирует запустить рейсы из столицы ДФО в Манилу и Себу. Об этом сообщил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен в интервью информационному агентству ТАСС.
Дипломат заявил на открытии выставки, посвящённой 50-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, что Россия и Филиппины рассматривают возможность расширения географии прямого авиасообщения между странами. Рейсы будут осуществляться из российских городов Иркутск, Новосибирск и Владивосток в филиппинские города Манилу и Себу.
Байлен подчеркнул важность уже существующего прямого авиасообщения между двумя государствами. По его словам, в прошлом году стартовали чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай, который является главной туристической точкой Филиппин.