Новосибирский искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз

Суть разработки заключается в том, что алгоритм обрабатывает тысячи обезличенных историй болезни пациентов с идентичными диагнозами. В процессе анализа система определяет наиболее часто встречающиеся жалобы, клинические проявления и отклонения в результатах лабораторных анализов, которые имеют решающее значение для подтверждения конкретного заболевания.