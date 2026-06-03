Новосибирский искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз

Учёные из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали и запатентовали инновационную технологию на базе искусственного интеллекта, призванную повысить точность медицинской диагностики. Как сообщает пресс-служба вуза, новая методика позволяет автоматизировать анализ электронных медицинских карт для выявления ключевых симптомов заболеваний.
Суть разработки заключается в том, что алгоритм обрабатывает тысячи обезличенных историй болезни пациентов с идентичными диагнозами. В процессе анализа система определяет наиболее часто встречающиеся жалобы, клинические проявления и отклонения в результатах лабораторных анализов, которые имеют решающее значение для подтверждения конкретного заболевания.
Ключевое преимущество технологии — её наглядность. Система представляет врачу выжимку из самых значимых диагностических признаков, экономя время специалиста на изучение массивов данных. Это не заменяет врача, а служит мощным инструментом поддержки, позволяя сопоставить машинный анализ с собственным клиническим опытом и принять более взвешенное и обоснованное решение о лечении пациента.